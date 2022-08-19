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19 Ağu 2022 11:55

ABD'de iki uçak havada çarpıştı

ABD'de iki uçak havada çarpıştı

California'da küçük bir uçak pistinde havada meydana gelen çarpışmada birden fazla kişi öldü

California, Watsonville şehrinin resmi Twitter hesabı kazaya dair detayları paylaştı.

Watsonville Belediye Havaalanı'nda iki uçağın çarpışması sonrasında birden fazla ölüm raporlandığı belirtildi.

Ayrıca, kazada büyük hasar gören havaalanındaki bir yapının görüntüsü de paylaşıldı.

Resmi hesap, daha sonra kurbanlara ve ailelerine başsağlığı diledi.

Associated Press tarafından aktarılan bilgilere göre, çift motorlu bir Cessna 340 ve tek motorlu bir Cessna 152'nin karıştığı çarpışmada en az iki kişi öldü.

Yerel basına yansıyan görüntüler, bir uçağın tarlada enkazını gösterirken, diğer uçağın havalanı duvarlarından birini parçalayarak çarptığı yapının kalıntıları arasında kaldığını gösterdi.

News Code 1904228
https://tr.mehrnews.com/news/1904228/

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