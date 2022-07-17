  1. Dünya
  2. Avrupa
17 Tem 2022 09:56

Ukrayna'ya ait kargo uçağı Yunanistan'da düştü

Ukrayna'ya ait kargo uçağı Yunanistan'da düştü

Yunanistan’ın Kavala şehrine bağlı Paleochori bölgesine bir kargo uçağı düştü. Ürdün'e giden uçağın içinde 12 tonluk tehlikeli madde olduğu yazıldı

Yetkililer, Ukrayna’ya ait bir havayolu şirketine ait Antonov kargo uçağının Cumartesi günü Yunanistan’ın kuzeyindeki Kavala kenti yakınlarında düştüğünü söyledi.

Düşen uçakla ilgili Yunan gazetesi E-Amyna, uçağın 1971 model  An-12BK nakliye uçağı olduğunu yazdı.

8 kişinin bulunduğu uçakta  12 tonluk tehlikeli yük olduğu Yunan medyasında yer aldı.

Uçağın enkazının bulunduğu bölgeye giden Yunan Acil Durum Müdahale Ekipleri (EMAK) patlayıcı madde veya silah olma ihtimaline karşı enkaz alanına sivilleri yaklaştırmadı.

Türkiye'ye de gelmiş

Sırbistan’dan kalkan uçağın hedefinin Ürdün olduğu, pilotun uçak düşmeden kısa bir süre önce acil durum bildirdiği belirtildi.

Düşen uçağın 14 Temmuz'dan bu yana yaptığı uçuş güzergahları da paylaşıldı. Son üç  günde Fransa-Bosna Hersek-Sırbistan-Türkiye-Sırbistan-Ürdün güzergahında uçtuğu açıklandı.

Kaynak: OdaTV

News Code 1903527
https://tr.mehrnews.com/news/1903527/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler