Ukrayna'ya ait kargo uçağı Yunanistan'da düştü

Yetkililer, Ukrayna’ya ait bir havayolu şirketine ait Antonov kargo uçağının Cumartesi günü Yunanistan’ın kuzeyindeki Kavala kenti yakınlarında düştüğünü söyledi.

Düşen uçakla ilgili Yunan gazetesi E-Amyna, uçağın 1971 model An-12BK nakliye uçağı olduğunu yazdı.

8 kişinin bulunduğu uçakta 12 tonluk tehlikeli yük olduğu Yunan medyasında yer aldı.

Uçağın enkazının bulunduğu bölgeye giden Yunan Acil Durum Müdahale Ekipleri (EMAK) patlayıcı madde veya silah olma ihtimaline karşı enkaz alanına sivilleri yaklaştırmadı.

Türkiye'ye de gelmiş

Sırbistan’dan kalkan uçağın hedefinin Ürdün olduğu, pilotun uçak düşmeden kısa bir süre önce acil durum bildirdiği belirtildi.

Düşen uçağın 14 Temmuz'dan bu yana yaptığı uçuş güzergahları da paylaşıldı. Son üç günde Fransa-Bosna Hersek-Sırbistan-Türkiye-Sırbistan-Ürdün güzergahında uçtuğu açıklandı.

Kaynak: OdaTV