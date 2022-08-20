  1. Kültür
20 Ağu 2022 17:53

Gilan'ın en güzel limanı; Çemhale Limanı

Gilan'ın en güzel limanı; Çemhale Limanı

İran'ın Lengrud kentinin 10 Km uzaklığında bulunan ve harika manzaraları seyretme fırsatı sunan Çemhale Limanı ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

İran'ın Gilan eyaletindeki Lengrud kentinin 10 Km uzaklığında bulunan Çemhale Limanı ( Bender-e Memhale) 2011 yılında İran İçişleri Bakanlığı tarafından Gilan'ın en iyi limanı olarak seçilmiştir.

Harika manzaraları seyretme fırsatı sunan ve flamingo adasının bulunduğu Çemhale Limanı, düzenli olarak temizlenen sahili ile de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Gilan'ın en güzel limanı; Çemhale Limanı

Gilan'ın en güzel limanı; Çemhale Limanı

Çemhale Limanı'nın görülmeye değer yerlerinden biri, bu limanda bulunan nehridir. Yıllardır kentin ortasından geçen nehir Çemhale'yi daha güzel ve gösterişli hale getirmektedir.

News Code 1904243
https://tr.mehrnews.com/news/1904243/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler