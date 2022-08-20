Gilan'ın en güzel limanı; Çemhale Limanı

İran'ın Gilan eyaletindeki Lengrud kentinin 10 Km uzaklığında bulunan Çemhale Limanı ( Bender-e Memhale) 2011 yılında İran İçişleri Bakanlığı tarafından Gilan'ın en iyi limanı olarak seçilmiştir.

Harika manzaraları seyretme fırsatı sunan ve flamingo adasının bulunduğu Çemhale Limanı, düzenli olarak temizlenen sahili ile de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Çemhale Limanı'nın görülmeye değer yerlerinden biri, bu limanda bulunan nehridir. Yıllardır kentin ortasından geçen nehir Çemhale'yi daha güzel ve gösterişli hale getirmektedir.