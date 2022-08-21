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21 Ağu 2022 09:57

Kerkük'te IŞİD'e karşı operasyon başlatıldı

Kerkük'te IŞİD'e karşı operasyon başlatıldı

Irak güçlerinin Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü IŞİD'e karşı başlattığı operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün batısındaki Hemrin dağlarında varlık göstermeye başlayan IŞİD'e yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında sözde Salahaddin kenti idari sorumlusu Abu Meryem el Kahtani'nin de bulunduğu 6 teröristin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, operasyonda teröristlere ait çok sayıda sahte evrak, kimlik, silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

AA

News Code 1904267
https://tr.mehrnews.com/news/1904267/

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