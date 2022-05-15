IŞİD'in Salahaddin'e sızma çabası Haşdi Şabi güçlerince engellendi

Terör örgütü IŞİD üyeleri bugün Irak'ın Salahaddin vilayetinin doğusuna sızmaya çalıştı.

Irak Haşdi Şabi güçleri düzenlediği geniş çaplı bir operasyonda IŞİD'in Salahaddin'e sızma çabasını engelledi.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.