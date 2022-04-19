Irak ordusundan IŞİD'e karşı yeni operasyon

Irak federal polis gücü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kerkük, Salahaddin ve Diyala arasındaki geniş çaplı alanda varlık gösteren IŞİD’e yönelik başlatılan “Demir Çekiç” operasyonuna Irak Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede IŞİD mensupları tarafından kullanılan 3 sığınağın imha edildiği belirtilerek, operasyonda çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde, silah ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyonla bölgenin IŞİD’den tamamen temizlenmesinin hedeflendiği dile getirildi.

Açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Vadi eş-Şay ve Vadi Zegetun bölgelerinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmanın yaşandığı bilgisi verildi.

Operasyonun Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, Irak federal polis gücü ve Heşdi Şabi güçleri tarafından ortak yürütüldüğü bildirilen açıklamada, “teröristlerin” bölgeden yok edilene kadar operasyona devam edileceği ifade edildi.

IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Rudaw