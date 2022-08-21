İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 55 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 245 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 387'ye vaka sayısı ise 7 milyon 506 bin 614'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1342'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 233 bin 648'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.