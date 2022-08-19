İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 66 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 690 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 288'e vaka sayısı ise 7 milyon 501 bin 534'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1386'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 218 bin 708'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.