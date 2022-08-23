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23 Ağu 2022 16:03

İran'da salgın ile ilgili son gelişmeler

İran'da salgın ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 56 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 227yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 505'e vaka sayısı ise 7 milyon 513 bin 928'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1311'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 249 bin 458'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1904346
https://tr.mehrnews.com/news/1904346/

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