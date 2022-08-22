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22 Ağu 2022 15:12

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 62 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 88 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 449'a vaka sayısı ise 7 milyon 510 bin 702'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1328'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 241 bin 811'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1904309
https://tr.mehrnews.com/news/1904309/

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