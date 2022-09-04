İran ile Kuzey Irak arasında yeni bir sınır kapısı açılıyor

Irak medyasına göre IKBY ile İranlı yetkililerin yaptığı son görüşmede, Soran ile Urmiye kentleri arasında yeni bir sınır kapısının açılması kararlaştırıldı.

Yeni açılacak sınır kapısı, Soran bağımsız idaresi sınırlarında yer alan Bradost bölgesindeki Keleşin Yaylası’nda yer alıyor. Kapının açılmasıyla sınır ticaretinin gelişmesi bekleniyor.

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Valisi Muhammed Sadık Motemediyan başkanlığına bir heyet 22 Ağustos’ta Haci Omeran Sınır Kapısı’nı ziyaret etmiş, ardından Başbakan Mesrur Barzani’yle bir araya gelmişti. Erbil Valiliği ve Soran idaresi yetkilileriyle de yapılan görüşmeler neticesinde Keleşin-Şino Sınır Kapısı’nın açılması üzerinde mutabık kalınmıştı.