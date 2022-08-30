Bağdat: Irak sınırları Kerbela ziyaretçilerine açıldı

Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili, ülke sınırlarının kutsal mekanlara gitmek isteyen ziyaretçilere yeniden açıldığını duyurdu.

İran'ın Kasr-ı Şirin valisi Muhammed Haydari ise Hüsrevi sınır kapısının ziyaretçiler için yeniden açıldığını belirtti.

İran'ın güneybatısındaki Şelemçe ve Mehran sınır kapılarının da hizmete açıldığı belirtiliyor.

Bu yıl 5 milyon İran vatandaşının Irak'taki kutsal mekanları ziyaret etmesi bekleniyor. Buna göre Irak ile olan Mehran, Şalamçe, Çazabe ve Hüsrevi sınır kapıları İranlı ziyaretçilere hizmet için açılmıştı.

İran, Irak'ta meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkeye açılan tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve Bağdat'a uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.

Bağdat'ta yaşanan çatışmalarda en az 30 kişi hayayını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Ne olmuştu?

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları ise, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.