Cumhurbaşkanı Reisi İran milli güreş takımını kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Bulgaristan'da düzenlenen 2022 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda (U20) büyük bir başarıya imza atan genç güreşçileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, "Ülkemizin genç güreşçilerinin Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda şampiyonluk kazanması İran'ın spor sever ve kahraman yetiştiren halkı için güzel anılar yaşatmıştır. Bu başarıdan dolayı gayretli güreşçilerin her birini, çalışkan antrenörleri ve İran halkını tebrik ediyorum".

İranlı Gençler Dünya Grekoromen Güreş Takımı Bulgaristan'da düzenlenen dünya şampiyonasında 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz toplam 8 madalya ile birinci olmayı başardı.