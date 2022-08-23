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23 Ağu 2022 08:43

Reisi ile Kazımi telefonda görüştü

Reisi ile Kazımi telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile dün telefonda görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'ta ulusal birliğin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Irak'taki tüm ana siyasi partiler, diyalog ve etkileşim yoluyla mevcut siyasi krizin çıkış yolu üzerinde anlaşmalıdır.” dedi.

Bağdat hükümetinin bölgedeki siyasi ortamı iyileştirmeye yönelik attığı adımlara dikkat çeken Reisi, imzalanan anlaşmaların uygulanmasının önemine değinerek, karşılıklı ilişkilerin ivme kazanmasını memnuniyetle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Irak’ta düzenlenecek Erbain etkinlikleri konusunda İranlı ziyaretçilere kolaylıklar sağlanması gerektiğini vurguladı.

Mustafa el-Kazımi de İranlı ziyaretçilerin Erbain törenlerine katılımıyla ilgili konuları bizzat takip edeceğini söyledi.

İran’ın bölge ve dünyadaki rolüne değinen Kazımi, bölgesel işbirliğinin artması yönündeki çabalarını sürdüreceğini kaydetti.
 

News Code 1904330
https://tr.mehrnews.com/news/1904330/

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