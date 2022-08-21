Hull City'de deprem: İranlı oyuncunun ardından Ozan Tufan da sakatlandı!

Yapımcı Acun Ilıcalı, İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Hull City, İngiltere Chamhpionship'in 5. haftasında deplasmanda Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği West Bromwich Albion'a karşılaştı. 1'nci dakikada Callum Elder'in kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 48'nci dakikada Swift, 55'te Furlong ve 70'nci dakikada ise Ahearne-Grant'ın golüyle WBA 4-0'ı buldu. 77'nci dakikada Hull City'nin bu sezonki en golcü ismi Oscar Estupinan, skoru 4-1 yaptı. 85'nci dakikada ise Dara Joseph O'Shea skoru 5-1'e getiren golü kaleyle buluşturdu.

Oscar Estupinan'ın golleri ile WBA sahadan 5-2 galip ayrıldı. Eski Denizlisporlu Kolombiyalı golcü Estupinan, Championship'te 5'nci hafta sonunda 4'ncü gole ulaştı. Maçı West Bromwich Albion 5-2 kazanırken; bu sezon 2'nci galibiyetini elde etti ve puanını 6'ya çıkardı. Chamhpionship'te bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Hull City ise aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puanda kaldı. West Bromwich Albion'da milli futbolcu Okay Yokuşlu, ilk 11'de başladığı maçta 75'te yerini Callum Robinson'a bıraktı.

Ozan Tufan sakatlandı

Hull City forması giyen Türk milli futbolcu Ozan Tufan, maçın 20'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan ve 5 maçta 2 gol kaydeden Ozan Tufan'ın yerine Ryan Woods oyuna girdi.

Allahyar bir kaç hafta kadroda yok

Hull City'de, Salı günü 1-1 sona eren Burnley maçında Allahyar Sayyadmaneş 55'nci dakikada sakatlandı. Kenara alınan 21 yaşındaki İranlı oyuncunun 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Medya Başkent