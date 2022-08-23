ABD'den Ukrayna'nın talebine ret

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Ruslara yönelik kapsamlı vize yasağı talebini reddettiği aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin bu ayın başlarında ABD basınına verdiği röportajda söz konusu vize yasağını ilk kez dile getirmiş, Rusların "felsefelerini değiştirene kadar kendi dünyalarında yaşamaları" gerektiğini ifade etmişti.

İHA'ya göre, ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Biden yönetiminin Kremlin yetkililerine zaten vize kısıtlamaları getirdiğini belirterek, ancak odak noktasının Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karışanları tespit etmek ve onları sorumlu tutmak olacağını aktardı.