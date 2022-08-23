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23 Ağu 2022 16:30

Türkiye Ukrayna'ya 50 Kirpi tipi askeri araç gönderdi

Türkiye Ukrayna'ya 50 Kirpi tipi askeri araç gönderdi

Türkiye'nin Ukrayna ordusuna 50 adet kullanılmış mayına dayanıklı pusu korumalı zırhlı araç gönderdiği bildirildi.

Savunma sanayine ilişkin haberler yapan Defence News'in hükümet ve endüstri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 50 Kirpi tipi Türk yapımı mayına dayanıklı pusu korumalı askeri aracın halihazırda Ukrayna'ya gönderildiği, teslimatların devam edeceği belirtildi.

Ukrayna'ya Kirpi teslimatına ilişkin anlaşmanın Türk hükümeti ile Ukrayna arasında yapıldığı ifade edildi.

Üretici şirket BMC Kirpilerin Ukrayna'ya teslim edildiğini doğruladı. Bir BMC yetkilisi, anlaşmanın şirketle ilişkisi olmadığını, Türk hükümetinin askeri envanterinde bulunan Kirpileri gönderdiğini ifade etti.

Türkiye Ukrayna ordusuna Bayraktar SİHA'ları da temin ediyor.

Kaynak: Euronews

News Code 1904349
https://tr.mehrnews.com/news/1904349/

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