Emir Abdullahiyan: ABD'nin yanıtını inceliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmesinde, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması konferannsı, Viyana müzakereleri ile ilgili son durum ve bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan ABD'nin cevabını incelediğini belirterek, "Güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak için karalıyız, ancak hiçbir koşulda halkımızın haklarından ödün vermeyeceğiz" dedi.

İran'ın Viyana görşmelerindeki yapıcı tutumunu taktir eden Guterres ise antlaşma sürecini olumlu olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İranın yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde kalan konuların çözüme yönelik görüşlerine Amerikan hükümetinin cevabını aldığını belirtmişti.

İran hükümeti 15 Ağustos'ta Avrupa Birliği’nin (AB) nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin teklifine yazılı bir yanıt göndermişti.