İslami: Amerikalılar taahhütlerini yerine getirirse biz de getiririz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İlna Haber Ajansı'na verdiği röportajda "Biz (İran) yapmamaız gerekeni yaptık. Amerikalılar taahhütlerini yerine getirirse biz de tüm taahhütlerimizi yerine getiririz" dedi.

İslami ayrıca "UAEA Başkanı Grossi'nin Siyonist Rejim'in taleplerini dile getirmesi hiç hoş değil" ifadesini kullandı.

İslamı dün de yaptığı bir açıklamada "UAEA Başkanı Grossi Siyonist Rejim'in taleplerini dile getirmemeli. Bu kabul edilmez ve UAEA Başkanı'nın görevine aykırıdır. Ajanstaki İranlı temsilci itirazımızı yazılı olarak kendisine iletmiştir ve bu prosedürün sonlandırılmasını bekliyoruz" ifadelerinde bulunmuştu.