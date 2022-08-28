ABD'nin yanıtını inceleme hafta sonuna kadar sürecek

ABD, Avrupa Birliği’nin (AB), ilgili ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma yönündeki son önerisine yanıtını göndermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani 24 Ağustos’ta, Washington’un AB tarafından hazırlanan nihai taslak metnine verdiği yanıtın kendilerine ulaştığını açıkladı.

Kanani, "İran bu akşam ABD'nin yanıtını Avrupa Birliği aracılığıyla aldı. Tahran yanıtı dikkatli bir şekilde gözden geçirmeye başladı. İran, Tahran'ın incelemesinin tamamlanmasının ardından nükleer müzakerelerin koordinatörü olarak görüşünü AB ile paylaşacak." dedi.

İran medyasına konuşan Viyana müzakerelerine yakın kaynaklar, “ABD’nin İran'a verdiği yanıtı inceleme süreci halen uzman düzeyinde devam ediyor ve bu süreç en azından bu haftanın sonuna kadar devam edecek.” dedi.

Viyana müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı' adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü.

Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütüldü.

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.