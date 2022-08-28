AB: Viyana görüşmelerinde kritik bir noktaya ulaştık

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avusturya merkezli Kronen Zeitung gazetesine verdiği demeçte Viyana müzakerelerini değerlendirdi.

Borrell, "Viyana müzakerelerinde son değerlendirmeye ilişkin ABD'den yanıt aldık, artık her şey İran'ın tepkisine bağlı" dedi.

AB'lı yetkili sözlerinin devamında "Sürecin kritik bir noktasına ulaştık. Anlaşmaya çok yakınız. Bu konuda iyimserim. (Anlaşma sağlanırsa) Dünyayı biraz daha güvenli hale getirecek." ifadesini kullandı.

İran hükümeti 15 Ağustos'ta Avrupa Birliği’nin (AB) nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin teklifine yazılı bir yanıt göndermişti.

Borrell, İran'ın Viyana müzakereleri ile ilgili AB'nin önerdiği metne "makul" bir cevap verdiğini söylemişti.