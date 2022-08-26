Ayetullah Hatemi: ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlar kadırılmalı

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Hatemi, "Bizim Amerika ile hikayemiz nükleer meselelerle ilgili değil. Amerika'nın İran devleti ile bir sorunu var" dedi.

Ayetullah Hatemi düşmanın İran halkının mutluluğunu görmek istemediğini belirterek,"Amerikalı bir teorisyen İran'la ilgili şoyle demiş: bizim(ABD) sorunumuz Tahran'ın nükleer faaliyeti değil, bizim sorunumuz bu ülkenin ABD ile hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen, bölgedeki en büyük askeri ve bilimsel güç haline gelmesidir" ifadesini kullandi.

Viyana müzakerelerine de değinen Ayetullah Hatemi " Müzakerelerde üç nemli konu bulunmaktadır; Birincisi petrole yönelik uygulanan yaptırımların kaldırlması, ikincisi bankacılık üzerine uygulanan yaptırımların kaldırılması üçüncü ise ABD bizim düşmanımız ve buna karşı güçlü bir diploması sürdürmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.