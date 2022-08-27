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27 Ağu 2022 08:50

Emir Abdullahiyan Tanzanyalı mevkidaşı ile görüştü

Emir Abdullahiyan Tanzanyalı mevkidaşı ile görüştü

Afrika turu kapsamında Tanzanya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu ülkenin Dışişleri Bakanı Liberata Mulamula ile görüştü.

Afrika turu kapsamında Tanzanya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan dün bu ülkenin Dışişleri Bakanı Mulamula ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, ilk kapsamlı işbirliği komisyonunda ve Tanzanya yetkilileri ile yapılan görüşmelerde özellikle bu ülkenin cumhurbaşkanı ile varılan anlaşmaların yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan ayrıca yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmeleri değerlendirerek, ABD'nin gerçekçi olması durumunda önceki anlaşmaların yeni şartlarla uygulanmasının mümkün olacağını vurguladı.

News Code 1904403
https://tr.mehrnews.com/news/1904403/

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