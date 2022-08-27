Emir Abdullahiyan Tanzanyalı mevkidaşı ile görüştü

Afrika turu kapsamında Tanzanya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan dün bu ülkenin Dışişleri Bakanı Mulamula ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, ilk kapsamlı işbirliği komisyonunda ve Tanzanya yetkilileri ile yapılan görüşmelerde özellikle bu ülkenin cumhurbaşkanı ile varılan anlaşmaların yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan ayrıca yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmeleri değerlendirerek, ABD'nin gerçekçi olması durumunda önceki anlaşmaların yeni şartlarla uygulanmasının mümkün olacağını vurguladı.