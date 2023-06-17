ABD, Lübnan'ın enerji ithalatını engelliyor

Sputnik’in haberine göre Lübnan Enerji Bakanı Velid Feyyad, ABD'nin Lüban’ın Mısır'dan gaz ithalatını ve Ürdün'den elektrik aktarımını engellediğini açıkladı.

Tahran'ın enerji teklifi hakkında Feyyad, ABD'nin Lübnan'ın İran'la işbirliği yapmasını engellediğini belirterek, “İran'la işbirliği için ABD’den gerekli garantileri henüz alamadık.” dedi.

Lübnan, Suriye ve Mısır Haziran 2022’de başkent Beyrut’ta Mısır’dan Suriye ve Ürdün üzerinden Lübnan’a doğal gazın kiralanması ve taşınması için bir anlaşma imzalamıştı.

Lübnan'da 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz nedeniyle Merkez Bankası, önceden olduğu gibi yakıtı sübvanse etmiyor.