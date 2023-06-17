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17 Haz 2023 11:38

Lübnanlı bakan:

ABD, Lübnan'ın enerji ithalatını engelliyor

ABD, Lübnan'ın enerji ithalatını engelliyor

Lübnan geçici hükümetinin Enerji Bakanı Velid Feyyad, ABD'yi Lübnan'ın enerji ithalatını engellemekle suçladı.

Sputnik’in haberine göre Lübnan Enerji Bakanı Velid Feyyad, ABD'nin Lüban’ın Mısır'dan gaz ithalatını  ve Ürdün'den elektrik aktarımını engellediğini açıkladı.

Tahran'ın enerji teklifi hakkında Feyyad, ABD'nin Lübnan'ın İran'la işbirliği yapmasını engellediğini belirterek, “İran'la işbirliği için ABD’den gerekli garantileri henüz alamadık.” dedi.

Lübnan, Suriye ve Mısır Haziran 2022’de başkent Beyrut’ta Mısır’dan Suriye ve Ürdün üzerinden Lübnan’a doğal gazın kiralanması ve taşınması için bir anlaşma imzalamıştı.

Lübnan'da 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz nedeniyle Merkez Bankası, önceden olduğu gibi yakıtı sübvanse etmiyor.

News Code 1909903

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