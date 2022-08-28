ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'na girdi

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin Washington ile Pekin arasındaki gerilimi tırmandıran Taipei ziyaretinden bu yana ilk kez bu tür manevralar gerçekleştirilen iki ABD Donanması gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçmeye başladı.

Reuters'ın yetkililere dayandırdığı habere göre manevraya uluslararası sularda faaliyet gösteren Antietam ve Chancellorsville muhripleri katılıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Hint ve Pasifik Okyanusları bölgeleri koordinatörü Kurt Campbell, Tayvan çevresindeki duruma ilişkin verdiği bir brifingde, ABD'nin hava ve deniz sahasında faaliyet göstermeye devam edeceğini söylemişti.

Campbell, Tayvan Boğazı'ndan geçişlerinin standart geçişler olduğunu ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini savunmuştu.

Kaynak: İLKHA