Çin'den ABD Kongre heyetinin Tayvan ziyaretine tepki

Çin'in Kore Yarımadası İşleri Özel Temsilcisi Liu Xiaoming, Twitter hesabından "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı güçler Çin'i kontrol etmek için Tayvan'ı kullanmaya çalışıyor. Bu çok tehlikeli, ABD ateşle oynuyor ve ateşle oynayan kendini yakar" mesajını paylaştı.

Xiaoming, ABD'yi "Tek Çin" politikasına bağlı kalmaya ve Pekin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya çağırdı.

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Çin ile gerilime yol açan Tayvan ziyaretinden 12 gün sonra yeni bir ABD Kongre heyeti dün Ada'ya geldi.