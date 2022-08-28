Çin ordusu 'teyakkuz' ilan etti

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin izlendiği', 'askerlerin teyakkuz halinde ve her türlü provokasyonu püskürtmeye hazır olduğu' belirtildi.

ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, USS Antietam ve USS Chancellorsville savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı" duyurulmuştu.

Açıklamada, 'kruvaziyer' tipi gemilerin, 'Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin kara sularında olmayan bir koridoru kullandığı' vurgulanmıştı.

Geçiş, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başında Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaptığı ziyaretten bu yana ABD Donanmasının Boğaz'daki ilk seyir faaliyeti oldu.

Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 'ABD'nin gelecek haftalarda Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini' ifade etmişti.

Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin, Boğaz'ı kendi kara suları ve egemenlik alanı olarak görüyor. ABD Donanması ise 'uluslararası sular' olarak gördüğü bölgede seyrüsefer serbestisi kapsamında geçiş hakkına sahip olduğunu savunuyor.

Kaynak: Sputnik