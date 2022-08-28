İran ile Nijerya'dan enerji hamlesi

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, dün başkent Tahran’da Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva ile görüştü.

Ovci, İran’ın diğer ülkelerle enerji diplomasisini sürdüreceğini belirtti.

Sylva, İran ile doğal gaz alanında yaptıkları iş birliğinin ve İran’ın Nijierya’ya teknoloji ve proje hizmeti transferini kapsayan mutabakat zaptının iki ülke iş birliğinin iyi bir örneği olduğunu söyledi.

Görüşme sırasında, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sanayi, ileri mühendislik hizmetleri, İran'dan Nijerya'ya teknoloji transferi, enerji sahalarının geliştirilmesi alanında mutabakat zaptına imza atıldı.