Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün akşam saatlerinde Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Avusturya'nın başkenti Viyana’da İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakereler ele alındı.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Umman hükümetine teşekkür ederek, ABD tarafının müzakerelerle ilgili yanıtının özenle incelenmekte olduğunu kaydetti.

Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, inceleme ve sonuç çalışmalarının tamamlanmasının ardından görüşlerini açıklayacak.'' dedi.

Bakan Emir Abdullahiyan, ''Bizim irademiz iyi, istikrarlı ve güçlü bir anlaşmaya varmak üzerine kurulu." ifadesini kullandı.

Ummanlı bakan da, İran'ın yapıcı ve sorumlu çabalarını ve aynı zamanda anlaşmaya varmak için gösterdiği iyi niyetini takdir ederek, tüm tarafların ortak işbirliği ile Viyana müzakerelerinden tatmin edici bir sonuç alınacağını umduğunu ifade etti.

ABD, Avrupa Birliği’nin (AB), ilgili ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma yönündeki son önerisine yanıtını göndermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani 24 Ağustos’ta, Washington’un AB tarafından hazırlanan nihai taslak metnine verdiği yanıtın kendilerine ulaştığını açıkladı.

Kanani, "İran bu akşam ABD'nin yanıtını Avrupa Birliği aracılığıyla aldı. Tahran yanıtı dikkatli bir şekilde gözden geçirmeye başladı. İran, Tahran'ın incelemesinin tamamlanmasının ardından nükleer müzakerelerin koordinatörü olarak görüşünü AB ile paylaşacak." dedi.