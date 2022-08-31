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31 Ağu 2022 09:29

Emir Abdullahiyan'dan Rusya'ya önemli ziyaret

Emir Abdullahiyan'dan Rusya'ya önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere dün akşam saatlerinde Moskova'ya gitti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere dün akşam Moskova'ya ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Moskova ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin ve Afganistan meselesinin bu ziyaretin gündeminde olacağını ifade etti.

Emir Abdullahiyan ayrıca "Moskova ziyaretinin asıl amacı, Ukrayna'daki krizi çözmeye çalışmaktır. Bazı Batılı taraflar İran'dan Ukrayna'daki çatışmaların azalmasına ve savaşın durdurulmasına yardımcı olmasını istiyor" dedi.
 

News Code 1904490
https://tr.mehrnews.com/news/1904490/

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