Emir Abdullahiyan yarın Moskova'ya gidecek

Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklmaya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Çarşamba günü (31 Ağustos) Moskova'ya gidecek.

Açıklamada, "Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı, Moskova'da yapılacak görüşmelerde İran nükleer anlaşmasının son durumunu görüşecek." denildi.

Sputnik'in haberine göre, Moskova'daki temaslarda Ukrayna, Suriye, Kafkasya ve Afganistan'daki gelişmelerin yanı sıra enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak projelerin uygulanması ele alınacak.