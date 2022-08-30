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30 Ağu 2022 08:43

Emir Abdullahiyan yarın Moskova'ya gidecek

Emir Abdullahiyan yarın Moskova'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere yarın (31 Ağustos) Moskova'ya gidecek.

Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklmaya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Çarşamba günü (31 Ağustos) Moskova'ya gidecek.

Açıklamada, "Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı, Moskova'da yapılacak görüşmelerde İran nükleer anlaşmasının son durumunu görüşecek." denildi.

Sputnik'in haberine göre, Moskova'daki temaslarda Ukrayna, Suriye, Kafkasya ve Afganistan'daki gelişmelerin yanı sıra enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak projelerin uygulanması ele alınacak.

News Code 1904461
https://tr.mehrnews.com/news/1904461/

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