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31 Ağu 2022 14:35

Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dün akşam Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi yönde ilerlediğinden memnun olduğunu dile getirerek, İran ve Rusya milletinin çıkarlarına odaklanan konulara odaklındıklarını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran ziyareti sırasında yapılan önemli görüşmelere değinen Emir Abdullahiyan, "Bugün iki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki anlaşmaların uygulanması, Ukrayna krizi, bölgesel ve uluslararası meseleler  hakkında görüşme fırsatımız var" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Emir Abdullahiyan'ın Moskova ziyareti sırasında nükleer anlaşmanın canlandırılması ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağını ifade etti.

News Code 1904503
https://tr.mehrnews.com/news/1904503/

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