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30 Ağu 2022 13:13

İran, Mısır'ı 3-1 mağlup etti

İran, Mısır'ı 3-1 mağlup etti

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İran Milli Erkek Voleybol Takımı ikinci maçında Mısır'ı 3-1 mağlup etti.

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası heyecanı devam ediyor.

F Grubu'ndaki rakibi Mısır ile karşılaşan İran Milli Erkek Voleybol Takımı, rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

İran takımı ilk maçta Arjantin'i 3-2 mağlup etmişti.

Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.

News Code 1904476
https://tr.mehrnews.com/news/1904476/

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