İran-Rusya doğalgaz anlaşması hayata geçiriliyor

Konuya dair İran Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yakın gelecekte günlük 6 milyon metreküp gaz swap anlaşması kapsamında Azerbaycan üzerinden ithal edilerek İran'ın güneyinden Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) şeklinde yurt dışına gönderilecek." ifadesi kullanıldı

Açıklamada, İran'ın Azerbaycan üzerinden günlük olarak 9 milyon metreküp Rus gazı da alacağı belirtildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında İran ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom arasında İran'daki petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik 40 milyar dolarlık yatırımları öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Varılan mutabakatı değerlendiren İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hocestemehr, anlaşmayı "İran'ın petrol sektöründeki en büyük yabancı yatırım anlaşması" olarak nitelendirdi.

"Ulusal Petrol Şirketi ile Gazprom arasında 40 milyar dolar değerinde yatırımı öngören mutabakat zaptı imzalandı." ifadelerini kullanan Hocestemehr, varılan mutabakat kapsamında Gazprom'un, İran'ın Kuzey Pars ve Fars Körfezi'ndeki Kiş Adası yakınlarında bulunan gaz sahalarının geliştirilmesi ve İran'ın LNG projelerinin tamamlanması için on milyarlarca dolar yatırım yapacağını belirtti.