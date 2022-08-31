Müzakerelerde daha güçlü bir metne ihtiyacımız var

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna’daki son durum, Viyana görüşmeleri, Libya, Suriye, Astana süreci, Afganistan, Yemen, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

İki bakan, yapılan görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Moskova ziyareti sırasında Ukrayna ile ilgili Avrupalı ​​liderlerden birinin yolladığı mektubu Rus mevkidaşına ilettiğini sölyedi.

Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Emir Abdullahiyan, "Moskova temaslarında Ukrayna krizi ve Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve nükleer deneyime sahip İran'ın Zaporijya tesise yardım sağlamaya hazır olduğumuzu aktardık." dedi.

Emir Abdullahiyan, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için Viyana’da yapılan müzakerelere ilişkin şunları kaydetti:

“2015 tarihli nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için güvenilir garantilere ihtiyacımız var, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) siyasal tutum sergilemek yerine ve teknik çerçevede hareket etmesini istiyoruz.

İran’ın nükleer programıyla ilgili yaptırımların kaldırılması konusunda iyimserim. Viyana müzakerelerinin amacı istikrarlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varmaktır.

ABD tarafı gerçekçi davranır ve mevcut metni daha güçlü hale getirirsek anlaşmaya varmak çok uzak olmayacaktır."

Emir Abdullahiyan Irak'ın son durumu ile ilgili olarak, "Irak konusunda Moskova ile aynı vizyona sahibiz ve bu ülkedeki durumun bir an önce normale dönmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran politikasını eleştiren Emir Abdullahiyan, "Nükleer progamımızla ilgili olarak İran'a yönelik yapılan yeni suçlamaları kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Lavrov da ülkesinin İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını desteklediğini söyledi.

Tahran-Moskova ekonomik ilişkilerine dair Lavrov, "İran ile serbest ticaret bölgesi oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.