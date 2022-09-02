Ayetullah Sistani Irak’taki şiddet olaylarını kınadı

Irak medyasına göre, Ayetullah Ali es-Sistani’nin temsilci Seyyid Hüseyin el-Nuri, yas meclisine yaptığı ziyaret ardından yaptığı açıklamada, Ayetullah Sistani’nin yaşanan olaylar nedeniyle "çok üzüntülü" olduğunu belirtti.

Hüseyin el-Nuri, Ayetullah es-Sistani’nin "yaşanan olaylardan memnun olmadığını ve bu utanç verici eylemi kınadığını” dile getirdiğini aktardı.

Irak’ta ne olmuştu?

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, önceki gün siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları ise, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de çıkan silahlı çatışmalarda 30’a yakın kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dün düzenlediği basın toplantısında Irak'ta yaşanan gelişmelerden dolayı bu ülkenin halkından özür dileyerek, taraftarlarına protestoları bir saat içinde sona erdirmeleri çağrısında bulundu.

Mukteda es-Sadr, "Irak halkından utanıyorum ve onlardan özür diliyorum. Şiddet ve cinayet içeren bir devrim kötü bir devrimdir. Yaşananların devrim olduğunu söylemiyorum çünkü bu bir devrim değil. Iraklıların kanını dökmek yasaktır." dedi.

Iraklı Sadr, Sadr Hareketi'ni eleştirirken Iraklı güvenlik güçlerini tarafsız bir tutum benimsedikleri için takdir etti. Mukteda Sadr ayrıca Haşdi Şabi güçlerinin yaşanan olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti.