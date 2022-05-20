Hamas, Ebu Akile cinayeti hakkında uluslararası soruşturma istiyor

Filistin medyasına göre, Hamas adına açıklama yapan Fevzi Berhum, işgal rejiminin cinayet hakkında soruşturma dosyası açmama kararı vermesinin onun sorumluluğunu ortadan kaldıramayacağını dile getirdi.

Berhum, işgal rejiminin sözde askeri başsavcısı Tomer Yerushalmi'nin, Al Jazeera'nın muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi hakkında soruşturma dosyası açmama kararı vermesinin işgal rejiminin ne derece sadist olduğunun ve insanları nasıl soğukkanlılıkla öldürebildiğinin sonra da bütün uluslararası yasaları ayaklar altına aldığının, uluslararası toplumu hiçe saydığının çok açık göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Berhum, uluslararası toplumun Filistin halkının kanına elleri bulaşan siyonist işgal rejiminin sorguya çekilmesi konusunda kusurlu davranmasından dolayı büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Berhum, hareketlerinin, başında işgal rejiminin bulunacağı bir soruşturma heyetine asla güvenmeyeceğini ifade etti.

Bu arada tüm uluslararası kuruluşları gerek Ebu Akile cinayetinden ve gerekse Filistin halkına yönelik olarak işlediği diye savaş suçlarından dolayı siyonist işgal rejimini sorguya çekmek için harekete geçmeye çağırdı.

11 Mayıs Çarşamba sabahı işgal güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında öldürülen Ebu Akile'nin işgal askerlerinden bir keskin nişancının attığı mermilerle hayatını kaybettiğinin kesinlik kazanması üzerine işgal rejiminin askeri savcısı Tomer Yerushalmi cinayet hakkında soruşturma dosyası açmama kararı vermişti.