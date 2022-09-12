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12 Eyl 2022 16:14

İran: Tel Aviv'i vuracak İHA geliştirdik

İran: Tel Aviv'i vuracak İHA geliştirdik

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, Tel Aviv ile Hayfa kentlerini hedef almak amacıyla geliştirilen "Araş-2" insansız hava aracı hakkında açıklamada bulundu.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, dün akşam konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında ülkede düzenlenen son askeri tatbikat hakkında açıklamada bulundu.

Tuğgeneral Haydari sözlerinin bir bölümünde, Tel Aviv ve Hayfa kentlerini vurmak üzere "Araş-2" adlı insansız hava aracı geliştirildiğini duyurdu.

Yeni İHA'nın 'Araş-1'in daha yeni bir versiyonu olduğunu anlatan Tuğgeneral Haydari, 2 bin kilometre menzilli Araş-2 insansız hava aracının son günlerde ülkede düzenlenen askeri tatbikatta test edildiğini kaydetti.

News Code 1904731
https://tr.mehrnews.com/news/1904731/

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