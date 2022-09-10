Fransa’dan Türkiye hamlesi

Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, olası bir kriz sırasında Fransızların tahliyesini kolaylaştıran bir anlaşmaya imza attı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Güney Kıbrıslı mevkidaşı Yannis Kasulidis’in dün Paris’te anlaşmayı imzaladığı aktarıldı.

Güney Kıbrıs basını, görüşmede Fransız Bakan Colonna'ın “Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yönelik söylemlerini eleştirdiği” bilgisini aktardı. Colonna'ın “Türkiye'nin saldırgan söyleminin bölgede istikrarsızlığı artırdığını” söylediği, tahliye anlaşmasının da artan gerilim nedeniyle imzalandığı belirtildi.

Güney Kıbrıslı bakan Kasulidis’in de Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin fikirlerini Fransız bakana ilettiği kaydedildi.

Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim, son zamanlarda hava sahalarından, Ege Denizi’ndeki adalara, deniz yetki alanları ve kıta sahanlığından, Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları ve Kıbrıs’a kadar birçok konuda hızla artıyor.

Kaynak: Sözcü