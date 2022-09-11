İran ile Avrasya ülkeleri arasındaki ticaret hacmi arttı

İran Gümrük Müdürü Alirıza Mukaddesi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkeler arasındaki ticaret hacmi bu yılın 5 ayında 1 milyar 326 milyon 394 bin dolara ulaştı." dedi.

Mukaddesi, "Ülkemizin söz konusu ülkelere ihracatı geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 15 artışla 522 milyon 141 bin dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

Alirıza Mukaddesi'nin açıklamasına göre ihracatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya'ya yapılan ihracat 291 milyon 228 bin dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 144 milyon 101 bin dolar ile Ermenistan, 61 milyon 206 bin dolar ile Kazakistan, 18 milyon 426 bin dolar ile Kırgızistan ve 7 milyon 178 bin dolar ile Belarus takip etti.

İran Gümrük Müdürü, "Son 5 ayda İran'ın AEB üyesi ülkelerden ithalat rakamları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak yaklaşık 804 milyon 253 bin dolara çıktı." diye konuştu.