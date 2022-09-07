Rusya İran'da daimi ticaret merkezi açıyor

Rusya Federasyonu İhracat Merkezi Genel Müdürü Veronika Nikishina, Moskova'da açılışı yapılan İran Ürünleri Fuarı sırasında yaptığı açıklamada bu yıl İran ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yüzde 40 arttığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Nikishina, "İranlı ortaklarımızın iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirmek için yeni olanaklar kullanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Rus yetkili, ülkesinin İran'da daimi ticaret merkezi açmak istediğini açıklayarak, "Rusya'daki İran Ticaret Odası'nın bu alanda önemli bir rol oynadığından eminiz. Temsilcimiz yakında Tahran'ı ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

Veronika Nikishina, "İran sanayi alanında büyük bir potansiyele sahip olduğu için Rus iş insanlarının dikkatini çekiyor." diye konuştu.