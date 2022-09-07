İran Ordusu bugün geniş kapsamlı tatbikat yapacak

İran Ordusu bugün İsfahan eylatinde “İktidar-1401” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat başlatacak.

“İktidar-1401” Tatbikatı Sözcüsü Tuğgeneral Emir Kerim Çeşek, dün akşam konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tatbikat, piyade, zırhlı, topçu, hava kuvvetleri,İHA ve elektronik harp birimlerinin katılımıyla iki gün boyunca İsfahan'ın Nasrabad bölgesinde düzenlenecek" dedi.

Tuğgeneral Çeşek, bu tatbikatın, yeni tehditlerle mücadelede kara kuvvetleri birimlerinin savaşa hazır olma düzeylerini incelemk amacıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.