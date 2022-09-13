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13 Eyl 2022 09:55

Paşinyan, Putin ile telefonda görüştü

Paşinyan, Putin ile telefonda görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.

Paşinyan ayrıca Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde de sınırındaki çatışmaları ele aldı.

Paşinyan'ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarıldı, Macron'un ise gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı belirtidi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1904741
https://tr.mehrnews.com/news/1904741/

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