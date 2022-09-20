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20 Eyl 2022 10:21

Erdoğan'dan 2023 seçimleri açıklaması: Endişemiz yok

Erdoğan'dan 2023 seçimleri açıklaması: Endişemiz yok

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PBS kanalı ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Erdoğan, 2023 seçimleri ile ilgili soruya "Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok." yanıtını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York'ta Amerikan PBS kanalının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Türkiye'de 2023'te yapılacak seçimlere" dair soruya, "Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Ben meydanların dilini iyi bilirim. Şu anda yaptığım toplu açılışlarda, meydan mitinglerinde eğer on binleri meydanlara toplayabiliyorsam, bu halkımın bize olan teveccühünü göstermektedir. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe, bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok" dedi.

News Code 1904874
https://tr.mehrnews.com/news/1904874/

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