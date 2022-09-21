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21 Eyl 2022 10:01

Lapid ve Erdoğan, New York'ta görüştü

Lapid ve Erdoğan, New York'ta görüştü

İşgalci rejim başbakanı Yair Lapid, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan dün akşam işgalci rejim başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin detayları ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

Ankara ve Tel Aviv, Filistin sorunu ve Doğu Akdeniz'deki enerji politikası da dahil olmak üzere bölgesel meseleler üzerindeki farklılıklardan zarar gören ikili ilişkileri onarmaya çalışıyor.

News Code 1904897
https://tr.mehrnews.com/news/1904897/

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