Lapid ve Erdoğan, New York'ta görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan dün akşam işgalci rejim başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin detayları ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

Ankara ve Tel Aviv, Filistin sorunu ve Doğu Akdeniz'deki enerji politikası da dahil olmak üzere bölgesel meseleler üzerindeki farklılıklardan zarar gören ikili ilişkileri onarmaya çalışıyor.