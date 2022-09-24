İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Siyonist Rejim ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un güneybatısındaki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimini yakınında bir Filistinlinin aracını İsrail güçlerinin üzerine sürdüğü iddia edildi.

İsrail güçlerinin herhangi bir zarar görmediği aktarılan açıklamada, söz konusu Filistinlinin bir Siyonist askerinin açtığı ateş sonucu öldüğü kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise Havat Gilad Yahudi yerleşim birimi yakınında bir Filistinlinin aracının İsrail polis aracına çarpmasının ardından Siyonist Rejim askerinin Filistinli sürücüyü vurarak öldürdüğü belirtildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunurken, insan hakları örgütleri, İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infazla suçluyor.

TRT Haber