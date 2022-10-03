Batı Şeria'da iki Filistinli genç şehit oldu

Filistin Al-Yaum'un haberine göre, Batı Şeria'da Ramallah yakınlarında Siyonist Rejim güçleri "arabayla ezme" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle iki Filistinli genci vurdu. Olayda bir kişi de ağır yaralandı.

Siyonist Rejim medyası, Filistinli gençleri taşıyan bir aracın bu sabah Ramallah'ın kuzeyinde bulunan Calazone kampına yakın bir bölgede bir grup İsrail askerini ezmeye çalışırken vurulduğunu bildirdi.

İşgal güçleri tarafından şehit olan Filistinli gençlerin ailelerine yakın kaynaklar, Siyonist güçlerinin bu iki şehidin cesetlerini rehin aldığını duyurdu.