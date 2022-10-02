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2 Eki 2022 15:49

İslami:

Düşmanlar İran'ın güçlenmesini istemiyor

Düşmanlar İran'ın güçlenmesini istemiyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, düşmanların İran'ın güçlenmesini istemediğini belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Kirman kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Batı'nın İran politikasını eleştirdi.

Güçlü ülkelerin bağımsız ülkelerin yeni teknoloji alanında ilerleme kaydetmesine karşı çıktığını anlatan İslami, "Güçlü devletler İran'ın bilim ve ileri teknoloji alanında söz sahibi olmasına dayanamaz." dedi.

İslami, düşmanların İran'ın güçlenmesini istemediğini belirterek, "İran'ın ilerlemesini engellemek için İslam Devrimi zaferinden bu yana birçok girişimde bulunan düşmanlar, özellikle nükleer alanda, asılsız ve boş suçlamalarla ülkeye karşı acımasız yaptırımlar uygulamıştır ve bu yöntemi sürdürmekte ısrar ediyor." diye konuştu.

News Code 1905064
https://tr.mehrnews.com/news/1905064/

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