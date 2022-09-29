İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Viyana ziyaretini değerlendirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı'nın 66. yıllık oturumuna katılmak üzere Viyana'da bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Rusya’nın Rosatom Enerji Şirketi üyelerinden oluşan heyet ve Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüşrü.

Viyana ziyaretini değerlendiren İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı'nın 66. yıllık oturumuna katıldığını ve İran'ın UAEA'dan beklentilerini dile getirdiğini söyledi.

Muhammed İslami, "İran'a acımasız yaptırımlar uygulandı. Etkili etkileşimlerle yaptırımların kaldırmasını ve gelişim yolunun açılmasının kolaylaştırılmasını temenni ederim" dedi.

İslami, "UAEA Başkanı ile gerçekleştirdiğim görüşmede kalan konuları görüştük ve ajan ile aramızdaki işbirliğini gözden geçirdik" ifadesini kullandı.

İslami, "İran her zaman koruma önlemlerine ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasına bağlıdır. Ajansın faaliyetlerimizi denetlemesini kolaylaştırdık ve gelecekte de kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İran, nükleer faaliyetler konusunda UAEA ile sürekli işbirliği için zemin sağlıyor ve bunu güven verici bir şekilde yapıyor" ifadelerinde bulundu.

Rusya’nın Rosatom Enerji Şirketi üyelerinden oluşan heyet ile de bir araya geldiğini belirten İslami, "Bu görüşmede,İran ve Rusya arasındaki ortak iş birliği projesi ve ikinci ve üçüncü santrallerin yapımına hız verilme yolları ele alındı" diye kaydetti.

Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüşmesine dikkat çeken İslami, Macar heyetinin gelecekte İran'a ziyarette bulunacağını ifade etti.

