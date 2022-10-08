Öğrenciler düşmanın boş hayallerinin gerçekleşmesine izin vermeyecek

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Al Zahra Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.

İran'daki son olayların perde arkasında ülke düşmanları olduğunu anlatan Reisi, "Düşman üniversite ortamında emellerinin peşinden koşabileceğini sanıyordu. Fakat İranlı öğrenciler ile hocaların uyanık olduğunu hesaba katmamıştı. Üniversite hocaları ve öğrencileri düşmanın boş hayallerinin gerçekleşmesine izin vermeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, diğer alanlarda olduğu gibi bilim alanında da düşmanın hayal kırıklığına uğratılacağını kaydetti.

Yaptırımların kaldırılması için yürütülen nükleer müzakereler hakkında bilgi veren Reisi, düşmanın İran'a şartlarını dayatmaya çalıştığını belirterek, “En başta da söylediğimiz gibi, müzakere masasından ayrılmayacağız ve onurumuzu dikkate alan müzakerelere bağlı kalacağız. Halihazırda İran İslam Cumhuriyeti'nin bu mantığı dünyada geçerlidir." diye konuştu.